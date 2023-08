Jovem denuncia que foi agredida por segurança do Abstract Festival; veja o vídeo

Uma jovem, de 23 anos, procurou a Polícia Civil (PC) para denunciar que foi agredida por um segurança do Abstract Festival.

O evento, realizado nesse sábado (12), no estacionamento de um shopping de Goiânia, teve confusão no final.

Enquanto homens brigavam, a jovem conta que tentou puxar o marido dela e, nesse momento, recebeu um tapa no rosto.

O autor, diz a vítima, estava uniformizado com a marca do evento. Ela acredita que foi agredida porque filmava o ocorrido.

“Filho da p*t*, acabou de me dar um tapa na cara”, registrou em vídeo que entregou à PC. Na mesma gravação, o homem aparece tentando tomar o celular dela.

O Portal 6 não conseguiu contato com a organização do Abstract Festival. A investigação do caso ficará a cargo do 12° DP da capital.

