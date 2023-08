Homem que matou com 60 facadas ex-esposa policial civil é morto em confronto com PM

Procurado desde sexta-feira (11) como principal suspeito de assassinar brutalmente a policial civil, Valdéria da Silva Barbosa Peres -Leandro Peres Ferreira, de 46 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (14), às margens da BR-153. Após resistir à prisão e trocar tiros com policiais, o homem veio a óbito.

O Portal 6 apurou que, antes do encontro fatal, Leandro havia solicitado uma viagem por aplicativo enquanto estava em Porangatu, porém, pediu para que o motorista o levasse até o estado de Maranhão pelo valor de aproximadamente R$ 2 mil. O motorista, por sua vez, percebeu um comportamento estranho do passageiro e decidiu parar em casa para buscar alguns pertences em preparação a viagem.

Neste momento, Leandro fugiu do local, o que motivou o motorista a acionar a Polícia Militar de Goiás (PMGO). Com isso, uma busca se instaurou por toda a cidade até que Leandro foi identificado às margens da BR-153, em uma rota alternativa usada para evitar o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao ser abordado, o fugitivo atirou contra os policiais com arma de fogo, o que iniciou uma troca de tiros. Ao ser atingido, houve um cessar fogo e o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que constatou a falta de sinais vitais ainda no local.

No entanto, após uma tentativa de ressuscitar o suspeito, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Porangatu, onde foi confirmado o óbito, por volta das 05h.

Feminicídio

Leandro era alvo de um mandato de prisão pela suspeita de ter assassinado a ex-esposa com mais de 60 facadas na última sexta-feira (11). Valderia era agente da Polícia Civil e trabalhava na Delegacia de Atendimento à Mulher II (Deam II) em Ceilândia (DF).

De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), o ex-companheiro permaneceu por três horas no condomínio onde ela morava com os dois filhos, em Arniqueiras (DF) – aguardando a mulher chegar em casa. Portanto, a PC aponta que ele teria premeditado o crime. Em seguida, Leandro sacou dinheiro para custear a fuga.

Quem encontrou o corpo foi o filho da vítima, de 23 anos. Segundo o relato, Valderia estava caída no banheiro com diversos ferimentos pelo corpo. A investigação aponta que o casal havia se separado recentemente, sendo que Leandro não aceitou o término.