Brincar de caça-palavras é um verdadeiro embarque para relembrar a infância, afinal, desde que nos entendemos como gente, essa brincadeira existe.

Muito além do que só diversão, este passatempo, no entanto, é uma verdadeira academia para o nosso cérebro, já que ajuda a acelerar o raciocínio e adiar doenças do cérebro, principalmente as ligadas a perda de memória.

Segundo especialistas, quanto mais informação o cérebro recebe, mais sedento ele fica de novos conhecimentos. Por isso, entrar na onda desse jogo pode ser muito bom para a sua mente!

E no desafio de hoje, te convidamos a encarar essa imagem e encontrar duas palavras: DINHEIRO e PIX.

E para melhorar o jogo, vamos dificultar mais um pouquinho: que tal tentar desvendar tudo em menos de 23 segundos? Vamos lá!

Você consegue encontrar “DINHEIRO” e “PIX” neste caça-palavras em 23 segundos?

E aí, caro leitor, conseguiu? Se você se deu bem nesse desafio saiba que está com o cérebro bem afiado e, possivelmente, está blindado de problemas com memória.

Para quem não teve tanta sorte assim, te daremos outra chance ou aqui está a resposta:

Curtiu esse jogo? Então, aproveite e brinque com esse daqui também:

Descubra se você é habilitado para encontrar “PRESENTE” neste caça-palavras em 8 segundos