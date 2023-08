Já se perguntou se por algum acaso as pessoas querem estar perto de você?

Bom, nem sempre conseguimos nos ver como pessoas queridas, mas algumas atitudes à nossa volta podem ser verdadeiros marcadores para isso.

6 atitudes silenciosas que fazem as pessoas quererem estar perto de você:

1. Saber conversar sobre os mais diversos assuntos

Segundo especialistas, alguém que possui um conhecimento vasto sobre filmes, séries e toda cultura no geral é um ponto inicial para se tornar mais legal.

Isso porque as pessoas quando veem aquilo ficam admiradas e encantadas com toda a magia ao falar do mundo audiovisual.

2. Ser solícito

Dar atenção para as pessoas é um ponto importante para se tornar mais legal e interessante.

Por mais que o assunto não lhe seja atraente ou não faça sentido, escute e deixe a pessoa se expressar, isso é sinônimo de educação, humildade e empatia. Logo, consequentemente, faz os outros estarem mais próximos de você.

3. Exalar gratidão

A pessoa legal, que tem muitos à sua volta, é grata pelo o que tem, sem medir ou se comparar com outras pessoas, mesmo estando em um posição de destaque.

A toda hora essas pessoas buscam saídas para pensar no próximo e não achar que o mundo gira em torno de si próprio.

4. Conseguir respeitar a diversidade

Uma pessoa querida por todos extrapola as bases da tolerância, porque muito mais que suportar as diferenças, essas pessoas respeitam cada manifestação de outras pessoas.

Sem contar que essas pessoas entendem que compreender e ter contato com a diversidade é uma forma de sair da zona de conforto e aprender uma nova habilidade.

5. Capacidade de mostrar simpatia a todos

Um alguém legal e querido não poupa simpatia e isso não deixa dúvidas!

Isso quer dizer que essas pessoas tomam a iniciativa de ajudar os outros e se preocupar com as pessoas com quem estabeleceram pouco ou nenhum contato.

6. Boa dinâmica em grupo

Por último, com toda certeza, se você sabe trabalhar em equipe e nem precisa de esforços para entender isso, você é uma pessoa querida.

Porque uma pessoa legal e que tem muitos amigos sabe ouvir, falar, agregar e valorizar todas as ideias do grupo de trabalho.

