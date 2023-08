Um apostador da Inglaterra levou uma bolada milionária na loteria que fez sua vida passar por uma mudança repentina.

Só que o que ele não esperava seria a queda que levaria por conta das consequências da vida luxuosa. Em 1995, Lee Ryan ganhou R$ 30 milhões e passou por uma montanha russa de experiências.

O milionário começou a gastar com mansões com piscinas enormes, helicópteros, motos, avião e até uma frota de Ferraris personalizadas com as placas alteradas para o nome LEE1 em homenagem a ele.

De 2010 em diante, porém, começou a falir e foi parar nas ruas, vítima do que chamou de “uma maldição” do dinheiro. Casou, teve filhos, se envolveu no crime e perdeu tudo que tinha.

Agora, aos 63 anos de idade, está trabalhando como pintor e decorador de casas chiques e lista três ensinamentos do que faria diferente.

Ganhador da loteria que perdeu R$ 30 milhões e ficou pobre lista as 3 coisas que faria diferente

1. Ajudar os mais necessitados

“Se eu tivesse meu tempo de novo, abriria um hotel para os sem-teto. Então você sente que fez algo que vale a pena.” reforça, em entrevista ao The Sun.

2. Tomar cuidado para não cair na vida do crime

Ele acredita que é preciso abrir o olho quando se ganha muito dinheiro, muitas vezes as pessoas podem chegar a cometer crimes. “Comecei com roubos e outras coisas, mas eventualmente sua sorte acaba e alguém se cruza com você”.

3. Pensaria bem no trato com as pessoas mais próximas

O ex-milionário afirma que muita gente aproximou dele por interesse e por sentimentos que não eram reais. “As pessoas acham que todos ficarão felizes por elas quando vencerem. Eles não vão, todos vão ficar com ciúmes e atrás de você”, pontua.

