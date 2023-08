Lista mostra o significado oculto de tatuagens que muita gente tem e não sabia

Um vídeo policial, contendo informações referentes a algumas tatuagens encontradas no meio prisional, deu o que falar na internet e viralizou com mais de 819 mil visualizações no Instagram.

Na publicação, feita pelo Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Caieiras(SP), Guilherme Balbino, é mostrado um painel em preto e branco, afixado no Museu da Polícia Civil.

A câmera dá um zoom de cima a baixo na lista, com várias interpretações de desenhos já feitos na pele de presidiários.

Entre elas, estão nomes, ícones, símbolos, traços e letras, com uma representação e a explicação da origem abaixo.

Na legenda, o secretário destaca: “é claro que essas tatuagens possuem estes significados quando feitas de forma intencional, portanto, caso você conheça alguém que tenha algum destes desenhos tatuados, não quer dizer que necessariamente carregue estas mensagens.”

“Lembrando que, geralmente, elas são feitas dentro da própria unidade prisional, de forma amadora, com instrumentos improvisados pelos detentos”, completou Guilherme.

Alguns desenhos indicam o tipo de crime praticado. Uma caveira com um punhal encravado, por exemplo, significa que a pessoa é “matadora de policiais.”

O vídeo bateu mais de 17 mil curtidas. Alguns seguidores ficaram impressionados com a variedade de tatuagens que os presos fazem e a relação com os crimes cometidos.

Confira o vídeo completo: