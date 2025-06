Desvendado o significado das tatuagens no mundo do crime

Gabriella Licia - 29 de junho de 2025

Tatuagem. (Foto: Ilustração)

As tatuagens sempre carregaram significados profundos, e no mundo do crime, essa simbologia ganha contornos ainda mais marcantes.

Mais do que meras imagens na pele, esses desenhos funcionam como códigos, representações de status, histórico criminal, filiação a facções e até funções dentro de grupos organizados.

Em diversas partes do mundo, e também no Brasil, essas marcas são reconhecidas e respeitadas dentro do sistema prisional e fora dele.

Muitas dessas tatuagens são feitas ainda na cadeia, com instrumentos improvisados, mas carregam uma mensagem poderosa.

Conhecer seus significados ajuda a entender a estrutura do crime organizado, além de ser uma ferramenta usada por investigadores e profissionais da segurança pública para identificar ligações e perfis de criminosos.

Confira abaixo algumas das tatuagens mais comuns no universo criminal e o que elas representam:

1. Teia de aranha no cotovelo

Representa tempo de prisão ou vida ligada ao crime. A teia crescendo ao redor do cotovelo sugere que a pessoa passou tanto tempo presa que ficou “presa na própria teia”.

2. Palhaço ou máscara de palhaço

No Brasil, simboliza ódio contra policiais. Quem ostenta essa tatuagem geralmente tem envolvimento com crimes violentos contra a polícia.

3. Caveira com punhal

É uma das mais temidas. Indica que o portador já cometeu um assassinato, muitas vezes a mando de uma facção.

4. Olho na palma da mão

Essa tatuagem simboliza vigilância constante. No contexto prisional ou entre membros de facções, representa alguém que “vê tudo” e que está sempre atento ao que acontece ao redor.

Em alguns casos, também pode indicar a função de informante dentro da cadeia, ou alguém que ocupa uma posição de confiança, responsável por repassar ordens ou vigiar o grupo rival.

5. Palavras ou frases nos dedos

Cada letra em um dedo pode formar palavras como “ódio” ou “vingança”, simbolizando raiva, enfrentamento ou lealdade ao crime.

6. Cruz no peito ou ombro

No sistema carcerário brasileiro, pode indicar liderança ou respeito dentro da cadeia. Em alguns contextos, também representa alguém que matou.

Essas tatuagens funcionam como um diário visual da vida no crime. Embora nem sempre indiquem envolvimento direto, são pistas valiosas para traçar perfis e compreender a linguagem silenciosa que circula dentro do submundo.

