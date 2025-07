Morador de Anápolis vai ao Atacadão e fica surpreso ao descobrir por que havia tanto carrinho na entrada

Situação chamou atenção logo na chegada ao supermercado

Isabella Valverde - 05 de julho de 2025

Consumidor achou situação tão curiosa que tirou foto. (Foto: Reprodução/Leitor/Portal 6)

Um morador de Anápolis, que pediu para não ser identificado, entrou em contato com o WhatsApp do Portal 6 para relatar uma situação curiosa que viveu ao visitar o Atacadão, neste sábado (05).

Logo na entrada da loja, ele e outras pessoas que também estavam chegando ficaram surpresos com a quantidade de carrinhos cheios parados no acesso principal.

“Chamou muito a atenção. Eram mais de dez carrinhos repletos de produtos”, contou.

Como é começo de mês e, além disso, final de semana, o movimento era intenso, o que fez muitos clientes imaginarem se tratava de alguma compra reservada ou encomenda grande, mas nada estava sinalizado dessa forma.

Curioso, o consumidor resolveu perguntar a um funcionário o que estava acontecendo.

A resposta veio com naturalidade: os carrinhos estavam ali por diversos motivos — cartões que não passaram, desistências de última hora, preços divergentes ou simplesmente clientes que não quiseram mais os produtos.

Os carrinhos ficam ali até o fim do turno, quando os funcionários voltam com tudo para as prateleiras.

Impressionado com o que viu e com a explicação que recebeu, o morador aproveitou para parabenizar os funcionários de supermercados e atacadistas, que muitas vezes lidam com essas situações no dia a dia sem que os clientes percebam.

“Achei importante contar isso”, destacou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

LEIA TAMBÉM

Com R$ 200 você conseguia comprar todos os esses itens no supermercado