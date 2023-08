Municípios de Goiás ficam sem energia após falha em sistema elétrico

Diversas cidades de Goiás sofreram apagão de energia a partir das 8h30 desta terça-feira (15). A interrupção geral no fornecimento de energia foi provocada por uma ocorrência de abrangência nacional – conforme comunicado do Grupo Equatorial de Energia.

No documento, a empresa não informa quais cidades do estado sofreram com a falta fornecimento.

Entretanto, o Portal 6 apurou que pele menos cinco estão sem energia: Anápolis, Valparaíso de Goiás, Pirenópolis, Cocalzinho, Corumbá de Goiás.

Segundo a Equatorial, a normalização já foi iniciada e o grupo segue acompanhando junto ao Operador Nacional do Sistema (ONS) as providências para o restabelecimento integral das cargas e com equipes técnicas de prontidão em todas as suas bases.

Municípios dos estados de Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul também foram afetados.