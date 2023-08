Suspeito de matar a namorada em Anápolis é solto após ficar menos de 48h na cadeia

Menos de 48h depois de ser preso, o suspeito de ter matado a namorada, de 27 anos, em Anápolis, foi liberado da cadeia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o homem, de 59 anos, foi preso em flagrante por volta das 10h desta segunda-feira (14).

Porém, após passar por uma audiência de custódia nesta terça-feira (15), a Justiça concedeu liberdade provisória ao suspeito, colocando algumas medidas cautelares que ele deverá cumprir.

O alvará determinando a soltura foi publicado às 16h.

O suspeito está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) após a companheira dele, Larissa Marques Bueno, morrer de forma misteriosa, no final deste domingo (13).

Os dois tinham se conhecido apenas três dias antes da morte, mas já assumiram um relacionamento amoroso.

Segundo o homem, a jovem estava consumindo bebidas alcóolicas antes do incidente e teria caído sozinha, o que lhe custou a vida.

Contudo, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada ao local, a vítima estava com diversos hematomas pelo corpo que não condiziam com a história relatada pelo suspeito.

Além disso, o suposto autor do crime estaria com o rosto sujo de sangue e um forte cheiro de álcool no momento em que os policiais chegaram à residência.