Jovem aparece morta em Anápolis após 3 dias de relacionamento

A morte de uma jovem, de 27 anos, registrada no final do domingo (13), em Anápolis, já está nas mãos do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), da Polícia de Civil.

O caso, envolto de mistérios, chegou às autoridades policiais por volta das 23h20. Quando a Polícia Militar (PM) chegou na residência, no Jardim América, e encontrou Larissa Marques Bueno já sem vida, em cima de uma cama.

O rosto e braços da vítima estavam repletos de hematomas e ferimentos e, no endereço, estava também um homem, de 59 anos, que apresentava forte cheiro de álcool e sangue no rosto.

Aos agentes, ele afirmou que os dois se conheciam há apenas três dias e já estavam em um relacionamento amoroso. Na ocasião da morte, o homem alegou que Larissa havia bebido demais e se machucou ao cair da própria altura.

O suposto namorado da jovem também disse que, depois da queda, colocou ela na cama e, mais tarde, decidiu pedir ajuda ao perceber que ela não estava acordando.

Diante de toda a situação, e para desvendar exatamente como tudo aconteceu, o GIH esteve no local e a decisão foi de investigar o caso como feminicídio. O suspeito foi detido e encaminhado para Central de Flagrantes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou a morte. Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.