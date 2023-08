Temperatura cai e há possibilidade de chuva para os próximos dias em Goiás; confira

O tempo nublado e a queda nas temperaturas que pegou os goianos de surpresa nesta terça-feira (15) podem prevalecer nos próximos dias, com direito a chuvas brandas em algumas cidades de Goiás. Pelos menos é o que estima o meteorologista Eduardo Argolo.

Ao Portal 6, o profissional explicou que o fenômeno é impulsionado pela chegada de uma frente fria originada próximo ao Uruguai e que vem se estendendo pela região Sudoeste do Brasil.

Em Goiás, segundo o especialista, os ponteiros devem esfriar principalmente no Sul do estado, onde ficam localizados os municípios de Catalão, Quirinópolis, Pires do Rio, Itumbiara, Rio Verde, Caldas Novas, Jataí e entre outros.

“Estamos em um regime de massa de ar seca que impede a formação de chuvas. Teremos essa influência até o dia 19 de agosto”, afirma.

Apesar da dificuldade, o profissional não descarta a possibilidade de chuvas brandas e diz que, dentro dos próximos dias, há chance de que alguns municípios sejam agraciados com a ocorrência – também na região Sul.

Conforme o boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as cidades de Jataí, Rio Verde, Formosa e Cristalina devem ter mínimas de 16ºC na quarta-feira (15).

Já Luziânia, Três Ranchos, Anápolis, Nova Aurora e Santa Helena podem ter mínimas de 17°C e máximas que variam entre 31°C , 30°C e 32°C. Na capital, a expectativa é de mínima de 19°C.