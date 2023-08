Após 6 anos, Festival Anapolino de Música volta com diversas novidades

Após seis anos parado, o Festival Anapolino de Música (FAMU) voltará a ser realizado em outubro, no que será a 10ª edição do evento.

Dentre as novidades planejadas para 2023, está o fato de que todos os participantes passarão a ser premiados com cachê, por apresentação – deixando de lado o antigo caráter competitivo.

Assim, serão selecionados 20 candidatos na categoria single, em que concorrem com a exibição de uma única música, e 10 candidatos na categoria pocket show, com apresentações de no máximo 20 minutos.

Além disso, esta edição do FAMU incluirá na programação oficinas e seminários para capacitação e fomento da cadeia produtiva da cultura, com orientações sobre negócios e o mercado da música.

Outra novidade é a realização do 1º FAMUZINHO, uma etapa voltada para crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Anápolis. Os selecionados irão se apresentar na abertura de cada noite do FAMU.

As inscrições para participar do festival terão início no dia 1º de setembro e vão até o dia 15. A previsão é que a lista dos aprovados seja divulgada no dia 26 do mesmo mês.

O 10º FAMU será realizado entre os dias 06 e 08 de outubro.