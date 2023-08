Após ampliação, postes ficam no meio de rodovia goiana e colocam em risco vida de motoristas

Uma situação alarmante tem chamado atenção e até provocado medo em motoristas que precisam passar pela GO-320, na altura do município de Goiatuba. É que, após ampliações, postes ficaram no meio da rodovia, aumentando consideravelmente a probabilidade de acidentes.

As estruturas estão localizadas a mais de 01 metro do meio-fio, em decorrência de uma reforma que aumentou a largura da via. Por isso, todos que trafegam pelo trecho precisam redobrar a atenção para se desviar.

O problema ainda se agrava devido aos postes estarem em uma área de acesso entre cidades, o que acaba aumentado os riscos, devido à alta circulação de veículos, em especial os de grande porte.

Responsável pelo abastecimento de energia elétrica em Goiás, somente a Equatorial poderá fazer a transição deles para os locais corretos.

Em nota à imprensa, a empresa informou que já está ciente da situação e que a mudança tem previsão para ocorrer em até 20 dias, de acordo com o projeto do responsável pelo empreendimento na via.