Conheça o belo país que não exige visto para brasileiros e tem os cidadãos mais felizes no mundo

Na região Norte da Europa, é possível encontrar um país considerado o mais feliz do mundo, com paisagens deslumbrantes e qualidade de vida invejável. O melhor de tudo é que o local é aberto para brasileiros, já que a Finlândia não exige visto.

Para a população de aproximadamente 5,5 milhões, segundo dados do Banco Mundial, alegria é o que não falta na Finlândia. Isso porque o local foi considerada o país mais feliz do mundo pelo sexto ano consecutivo em 2023, de acordo com o Relatório Global sobre Felicidade.

A pesquisa tem como base a Escada de Cantril, em que as pessoas avaliam de 0 a 10 a vida que levam. Os motivos que colocam os habitantes no topo da lista são diversos, como a menor desigualdade de renda, alta abrangência de assistência social, baixa corrupção, entre outros.

Turismo

Para além da qualidade de vida, a Finlândia também chama atenção para quem busca apenas visitar, principalmente aqueles que preferem destinos menos lotados. O país possui apenas 18 habitantes por quilômetro quadrado, o que significa que, mesmo em alta temporada, não é necessário enfrentar multidões.

Durante a viagem, o turista também terá acesso a internet gratuita, disponível para todos desde 2010. O serviço é útil ao considerar que a Finlândia possui uma série de paisagens incríveis e dignas de serem compartilhadas, como é o caso da aurora boreal vista por lá, visível até 200 dias no ano.

Além disso, o país possui diversos bairros com casas típicas de madeira perfeitamente preservadas. Por exemplo, Porvoo, um passeio a uma hora da capital, Helsinque, é um destino amado entre turistas.

Outros pontos turísticos que chamam atenção são a Casa do Papai Noel, em Rovaniemi, o Museu de Arte Contemporânea e a Praça do Mercado, ambos na capital.

Quanto a natureza, a legislação finlandesa permite que seja possível conhecer a do país sem ser considerado invasão de propriedade. Isso porque a lei compreende que a natureza é um bem compartilhado por todos, tanto que é possível até acampar nas diversas propriedades.

Culinária

As comidas típicas fogem da zona de conforto do brasileiro, já que é comum encontrar carnes como de rena, alce e até mesmo de urso. Alguns pratos típicos que se deve experimentar para conhecer a culinária local são as sopas, maksalaatikko (arroz de forno), perunamussi (almôndega com purê de batata) e poronkäristys (carne de rena com batata).