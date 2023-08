Depois de UPA Pediátrica, edital de chamamento do Alfredo Abrahão também é suspenso

Um dia após a suspensão do edital de contratação de Organização Social (OS) para a gestão da UPA Pediátrica, em Anápolis, o Diário Oficial do Município (DOM) traz informação semelhante na última versão – datada de terça-feira (15).

Neste caso, trata-se da suspensão do edital de chamamento público para celebração de contrato de gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão – que atualmente está nas mãos da Associação Beneficente João Paulo II, com sede em Pernambuco (PE).

Conforme o documento executivo, a suspensão diz respeito a um erro na publicação do edital e anexos – sem mais detalhes.