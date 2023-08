Divulgada a lista dos únicos países do mundo que não têm brasileiros

O Ministério das Relações Exteriores do governo federal brasileiro publicou uma lista atualizada com os 193 países oficialmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na qual um detalhe no texto chamou a atenção.

Dos 193 países existentes no globo terrestre, em apenas 24 deles não há o registro de moradia de brasileiros, de acordo com o levantamento.

São mais de 4 milhões e meio de pessoas morando em diferentes partes do mundo.

A liderança de continente com mais países sem presença de brasileiros é da Oceania, em segundo lugar vem a África.

O texto do Itamaraty informa que Micronésia (Oceania), Névis (América Central), São Cristóvão (Caribe) e Coreia do Norte (Ásia) são os lugares onde apenas um brasileiro é residente.

Enquanto que no Caribe, América do Sul e América Central possuem a presença de tupiniquins morando em todos os lugares nessas nações. A pasta ainda informa que há mais de 4.598.735 brasileiros fora do território nacional.

Confira a lista completa com os países que não possuem brasileiros morando:

1. Andorra (Europa)

2. Butão (Ásia)

3. Comores (África)

4. Djibuti (África)

5. Dominica (América do Norte)

6. Eritreia (África)

7. Granada (América do Norte)

8. Iêmen (Oriente Médio)

9. Ilhas Cook (Oceania)

10. Ilhas Marshall (Oceania)

11. Ilhas Salomão (Oceania)

12. Lesoto (África)

13. Liechtenstein (Europa)

14. Maurício (África)

15. Nauru (Oceania)

16. Quirguistão (Ásia)

17. Quiribati (Oceania)

18. Palau (Oceania)

19. República Centro-Africana (África)

20. Samoa (Oceania)

21. São Vicente e Granadinas (América do Norte)

22. Tonga (Oceania)

23. Turquemenistão (Ásia)

24. Tuvalu (Oceania)