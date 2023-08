Homem quer descobrir quem é a travesti que foi no motel com ele, em Aparecida de Goiânia

Um homem, de 49 anos, procurou as autoridades para encontrar uma travesti que havia contratado para um programa em Aparecida de Goiânia. Isso porque, apesar de afirmar não ter tido relações, alega ter sido vítima de um golpe.

O encontro teria aconteceu na noite desta segunda-feira (14), no bairro de Vila Nossa Senhora de Lourdes – mas só foi relatado nesta quarta-feira (15).

O Portal 6 apurou que o homem se dirigiu à região notória por concentrar motéis e convidou a profissional do sexo para um programa em um dos estabelecidos. Porém, já no quarto, o homem se negou a ter relações ao descobrir que se tratava de uma travesti.

Apesar disso, a vítima relatou ter se disposto a pagar o valor do programa, de R$ 80. No entanto, a garota de programa teria recusado sob a justificativa de que só receberia por meio de cartão de crédito.

Após entregar o cartão, o homem saiu do quarto, momento em que a profissional sumiu – o que o motivou a checar o aplicativo do banco. Com isso, a vítima observou que havia sido cobrado o valor de R$ 2.500. Ele ainda afirmou que a travesti tentou passar o cartão diversas vezes e em máquinas diferentes.

Não há informações sobre quem seria a profissional do sexo. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.