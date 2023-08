Conheça o resort que fica em Goiás e tem semelhança com incrível paraíso das Ilhas Canárias

Na região Leste de Goiás, uma cidade esconde um paraíso que se assemelha a beleza das Ilhas Canárias. O Resort Tauá, localizado no município de Alexânia, a apenas 118 km de Goiânia, é um queridinho de quem busca relaxar.

No Tripadvisor, o resort possui uma pontuação de 4,5, sendo que mais de 1.000 pessoas consideram o local excelente. Um dos atrativos do Tauá é a programação completa para crianças e adolescentes, organizada mensalmente.

Caçada colorida, gincana, corrida e diversas outras atividades são proporcionadas para os pequenos. Já adolescentes contam com truco, campeonatos esportivos e dinâmicas divertidas.

O resort também oferece spa, com massagens, tratamento estéticos e banhos alternativos, além de piscinas internas e externas aquecidas e 15 jacuzzis.

Também, o resort está equipado com uma academia e complexo esportivo com quadras para vôlei, tênis e até campo de futebol com grama sintética.

As diárias são a partir de aproximadamente R$ 1.000, sendo que há acomodações para pessoas com deficiência, com adaptações que permitem maior mobilidade. Além disso, o resort oferece café da manhã, almoço e jantar.

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife é a capital da comunidade autônoma das Ilhas Canárias. O local conta com museus, centro comercial e parques que conquistam turistas, além da beleza natural.