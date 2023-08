Jovem arranca risadas em bar de Anápolis ao ser flagrado jogando sinuca montado em cavalo

Uma cena inusitada fez a alegria dos anapolinos durante uma partida de sinuca. Isso porque um jovem, montado em um cavalo – com cela, arreio e tudo que há direito – entrou em um bar de Anápolis e decidiu jogar sem nem descer do animal.

A cena foi registrada em vídeo pelo próprio dono do estabelecimento, que acompanhou as jogadas e ficou atento para que não fosse feita nenhuma sujeira dentro do comércio.

Ao Portal 6, o proprietário do “Buteco do Marcão”, Marcos Borges, revelou que já viu muita coisa, mas essa teria sido a cena mais aleatória da qual ele pode se lembrar.

“Das várias coisas que já acontecerem aqui, acho que essa foi a mais louca até agora”, contou, entre risos.

O local é conhecido por sediar competições de sinuca, reunindo dezenas de participantes e disponibilizando diversas categorias.

Há a disputa exclusiva para as mulheres, na categoria feminina, a categoria intermediária, para os homens, e a avançada – para aqueles que têm mais confiança no taco.