Vídeo: mulher arrisca a vida limpando vidros de apartamento do prédio mais caro de Anápolis

Um alerta de preocupação foi aceso pelos anapolinos que passaram pelo cruzamento da Avenida Pinheiro Chagas com a Rua Professora Zenaide no início da manhã desta quinta-feira (17).

Isso porque uma mulher foi flagrada limpando as janelas de um dos apartamentos do Casa Opus Ipiranga – o condomínio mais caro de Anápolis – sem nenhum tipo de proteção.

O Portal 6 teve acesso a um registro, que mostrou o momento exato que ela arrisca a vida para se pendurar do lado de fora.

Com uma perna do lado de dentro do apartamento e outra do lado de fora, ela se equilibrou no parapeito e se esticou toda para conseguir fazer a limpeza em toda a extensão da janela.

Dada à altura do local, a cena foi visível de toda a região próxima, causando medo e perturbação em quem passava pelas ruas do bairro Jundiaí no momento.