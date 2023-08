Diogo Nogueira, Sérgio Reis e muita música embalam final de semana em Goiás

Repleto de programações imperdíveis, o final de semana em Goiás promete garantir bons momentos para os goianos que querem sair da “mesmice”.

Do jeito que o povo gosta, a festa começa com tudo na sexta-feira (18) e levará muita música para quem busca aproveitar ao máximo.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 já separou as melhores atrações para que ninguém perca nada.

Sem mais delongas, o ‘sextou’ em Anápolis será para lá de especial ao som de Diogo Nogueira, que encantará os anapolinos no Ginásio Sesc. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

Quem curte viajar pode colocar o pé na estrada e aproveitar a noite de sexta com bastante agito. Isso porque o DJ Jiraya Uai vai fazer todo mundo tirar o pé do chão, juntamente com Forró Top 10.

A festança vai acontecer no Lojinha da Arte Trigo e os goianos podem garantir a entradas nas panificadoras distribuídas na própria cidade em que o evento vai acontecer, assim como em Anápolis.

Por fim, mas não por isso menos importante, o sábado (19) será de muito ‘modão’ com Sérgio Reis e Di Paullo e Paulino, que se apresentarão em Goiânia, na Arena Multiplace. Os ingressos podem ser adquiridos através do site BaladApp.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: