FAMA se pronuncia sobre gincana que gerou mal-estar na instituição

A Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA) enviou ao Portal 6, na tarde desta sexta-feira (18), uma nota de esclarecimento sobre a gincana que deixou alunos desesperados e com medo de um possível atentado, na noite de quinta (19).

No documento, a instituição garante que “incentiva dinâmicas lúdicas” para auxiliar na aprendizagem dos acadêmicos, mas que a ação acabou provocando “susto e mal-estar” entre alguns que estudavam em outras salas e não sabiam o que estava acontecendo.

A FAMA garantiu na nota que toda a situação foi esclarecida de imediato e reforçou que a unidade possui serviço de segurança, além de câmeras de monitoramento 24h.

Em tempo

O caso começou a repercutir na cidade por volta das 21h, quando os alunos da faculdade estavam em aula e ouviram, em uma sala próxima, barulhos, gritaria e pessoas correndo.

À reportagem, uma das estudantes, que preferiu não se identificar, revelou que todos pensaram que a confusão se tratava de um tiroteio e se esconderam às pressas. Um gestante, inclusive, teria até passado mal.

Posteriormente, alguns jovens ainda relataram em um grupo de WhatsApp que mal conseguiram dormir em decorrência do susto que viveram.

Tudo, porém, não passou de uma atividade em que, em outro ambiente, acadêmicos estavam estourando balões para responder perguntas relacionadas ao assunto que estavam estudando.

Veja na íntegra a nota da FAMA

A faculdade FAMA incentiva dinâmicas interativas e lúdicas que possam somar ao processo de aprendizagem dos alunos, tornando-o mais intuitivo, agradável e efetivo.

A instituição reitera seu compromisso com a segurança dos colaboradores e alunos, uma vez que possui segurança especializada e câmeras de monitoramento 24h, em todo o espaço físico.

Na noite do dia 17/08, em sala de aula, uma dinâmica com balões foi confundida com disparos de arma de fogo, o que gerou susto e mal estar entre alguns alunos. Uma situação que foi imediatamente esclarecida e controlada.

Reforçamos: o conhecimento e a segurança seguem pautando nossas ações em busca de melhorias para que nossos alunos continuem vivendo na FAMA as melhores experiências.