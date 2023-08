Homem aparece de surpresa no casamento da ex e surpreende a todos com o que fez

Um vídeo digno de novela mexicana viralizou no TikTok, onde o ex da noiva aparece em um casamento e cria um clima complicado com os convidados e futuro marido.

Um homem de camisa polo azul, usando máscara, chega na cerimônia, realizada na província de Manabi, no Equador, e se ajoelha para a noiva, implorando para que ela mude de ideia e volte a ficar com ele.

O registro foi publicado na conta da usuária @isabella50370 e teve mais de 1,7 milhões de visualizações. “prometeste-me amor, por favor não casem”, implora o sujeito.

Isso ocorreu enquanto a noiva saía de braços dados ao lado do futuro marido, o que gerou revolta entre os familiares.

Vale destacar que o casamento com noivo atual foi encomendado pelo pai da mesma. Mas ela conta, na gravação, que ainda ama o homem de camisa polo azul, embora o que eles sentem não seja aceito pelo genitor.

Assim, a noiva começa a chorar, enquanto os parentes pedem para o ex ir embora. No entanto, a mulher entra no táxi com o homem de azul e o noivo, abandonado no altar, esbraveja que nunca mais a perdoará por tal atitude.

Confira o vídeo completo do caso: