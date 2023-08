Montadora de veículos irá investir na produção de carros elétricos em Goiás

A montadora de veículos Mitsubishi vai expandir a produção e passará a produzir veículos elétricos em Goiás. A informação foi divulgada pelo site Empreender em Goiás.

O anúncio sobre a novidade deve ocorrer durante a comemoração dos 25 anos da concessionária, que acontece entre os dias 21 a 25 de agosto, e contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

A nova linha de montagem será realizada na fábrica da empresa instalada em Catalão, que foi construída em uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados e possui capacidade ociosa de mais de 40 mil veículos por ano.

Há ainda a possibilidade de que a produção seja em parceria com uma montadora chinesa especializada em motores elétricos, a Weichai Group, – suspeita que se aguçou, após o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciar que a multinacional estrangeira investirá no estado.

Apesar da expectativa, informações sobre a expansão da produção, tipo de veículo elétrico e investimento ainda têm sido mantidas em sigilo pelos executivos da Mitsubishi.

No entanto, algumas reuniões para discutir a nova linha de montagem já vêm sendo realizadas pelos empresários.

Uma delas, aconteceu no dia 18 de julho, em Goiânia, e contou com a participação do secretário de Indústria e Comércio do Estado, Joel de Sant’Anna Braga Filho, do vice-presidente da Mitsubishi no Brasil, Reinaldo Muratori, e do diretor jurídico da empresa, Ailton Bonfim.