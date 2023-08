Os homens, no geral, tendem a ser um pouco mais reservados que as mulheres, convenhamos.

Enquanto elas não possuem papas na língua para falar abertamente sobre alguns assuntos, eles optam por deixar as coisas mais por debaixo dos panos.

É por conta disso que existem até algumas dúvidas que assolam a mente das mulheres em relação a eles!

6 dúvidas que as mulheres têm sobre os homens e ficam com vergonha de perguntar:

1. Se eles tem muitos contatinhos

Começando nossa lista, aqui está um assunto que realmente deixa a mulherada com uma pulga atrás da orelha.

Afinal, é difícil saber com quantas mulheres um cara está se relacionando, principalmente se for um crush delas.

2. Se eles cuidam bem da higiene pessoal

Outra coisa que elas sentem muita vontade de perguntar para eles é como anda a relação deles com a própria higiene pessoal.

Nessas horas, elas se referem a tudo mesmo, depilação, corte de cabelo, hidratação da pele, saúde íntima e assim por diante.

3. Se eles vão ao médico com frequência

Quando uma mulher está se relacionando com um homem, uma das coisas que a preocupa muito é em como anda a saúde dele, principalmente a intima.

Afinal, os homens tendem a ser um pouco mais relaxados com esses assuntos do que as mulheres.

4. Se eles já amaram alguém de verdade

A vida amorosa dos homens é algo que realmente deixa as mulheres enciumadas. É por conta disso que elas realmente ficam curiosas para saber se aquele homem realmente já amou uma mulher verdadeiramente.

5. Se eles sabem administrar o dinheiro

Alguns homens possuem muita vergonha de falar abertamente sobre sua vida financeira e isso acaba deixando as mulheres um pouco curiosas.

Isso porque, elas querem se relacionar com alguém que possui uma segurança financeira e que saiba administrar seu dinheiro.

6. Se eles possuem planos para o futuro

Por fim, as mulheres ficam muito curiosas para saber o que se passa na mente de um homem, principalmente com coisas relacionadas ao futuro.

Sendo assim, para elas é importante saber se o cara faz planos a longo prazo e não fica acomodado, esperando as coisas caírem do céu.

