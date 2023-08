Apesar de não parecer muito tradicional, existem sim bons motivos para guardar o papel higiênico dentro da geladeira e muita gente ainda não sabe.

O simples item, típico de banheiros das casas, pode oferecer uma série de benefícios, além de ser algo bem acessível, economicamente pontuando.

E, caso não faça a menor ideia de como isso pode ser útil, é bom conferir as dicas que separamos logo abaixo para facilitar a sua vida. Veja só!

Entenda por que algumas pessoas passaram a guardar o papel higiênico dentro da geladeira:

1. Higiene e prevenção de contaminação

Ao revestir as prateleiras do refrigerador com o papel higiênico, você estabelece uma barreira maior e mais efetiva entre os alimentos e as superfícies.

Logo, é possível diminuir a probabilidade de contaminação, impedindo que líquidos provenientes de carne crua ou outros detritos entrem em contato direto com os produtos guardados.

Além do mais, as folhas são capazes de absorver a umidade do eletrodoméstico, diminuindo assim as chances de proliferação de bactérias.

2. Aumenta a durabilidade dos alimentos

Como dito, o papel é capaz de ‘sugar’ a umidade da geladeira e ela é uma das principais contribuintes para verduras, frutas e vegetais apodrecerem mais rápido.

Diante disso, os ingredientes conseguirão durar mais.

3. Controle de odor

Sabe aquele cheiro forte de cebola, alho ou queijos? Pois bem, forrar o papel higiênico nas prateleiras da geladeira pode ser uma ótima alternativa para diminuir esses odores.

4. Facilidade na limpeza

Como você deixará as folhas sobrepostas em todas as prateleiras e portas, é bem mais fácil de agir na hora da limpeza da sua geladeira.

Isso porque será preciso apenas retirar o papel e, com ele, todas as sujidades poderão ser levadas também, impedindo que você gaste mais tempo esfregando o eletrodoméstico.

