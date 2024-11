Segredinho de doméstica para tirar mancha debaixo da axila da camiseta

Truquezinho esperto tem ajudado muita gente a ficar livre dessa frequente dor de cabeça

Magno Oliver - 21 de novembro de 2024

Uma certeza que teremos sempre na vida é que, uma hora ou outra, sempre vão surgir manchas na camiseta debaixo da axila.

Cá entre nós, uma verdade que ninguém assume sobre o desodorante é que o ser humano não vive um dia sequer sem ele. No entanto, tudo tem o seu ônus e bônus na vida. Alguns modelos de desodorantes chegam a deixar manchas no tecido da roupa e isso fica muito complicado de remover.

Assim, muitas vezes as manchas que surgem na camiseta debaixo da axila têm a ver com o tipo de desodorante que usamos. Se com ele já é assim, imagina sem ele, então, não é mesmo?

Dessa forma, um truque muito bom para tirar mancha de desodorante das camisetas de forma bem fácil e prática viralizou nas redes sociais e bombou na internet.

Segredinho de doméstica para tirar mancha debaixo da axila da camiseta

Só que o perfil no Instagram do @andersondicas10 trouxe um truque que bombou na web e virou o queridinho dos internautas para remover de vez o sinal impregnado no tecido pelo uso do produto.

No vídeo, ele mostra um tutorial bem tranquilo e passo a passo para você conseguir higienizar a peça de roupa e remover a mancha debaixo da camiseta.

“Muitos homens sofrem com isso e muitas mulheres não sabem tirar. São essas manchas aí, olha. Que ficam embaixo da camiseta. Você vai colocar CIF”, diz ele no vídeo.

“Vai dar uma esfregada boa, vai enxaguar e depois coloca novamente para lavar. Vai sair tudo, sem muito esforço, olha aí”, finaliza.

Confira o vídeo completo da dica:

