Homem que tentou bronzear sem sol mostra o que de fato aconteceu em seu corpo

Um homem, de 55 anos, teve uma ereção involuntária de 30 horas após tomar uma substância ilegal por injeção para ter ajuda rápida de resultados em um processo de bronzeamento.

Sem ter a identidade revelada, o paciente fez o uso da famosa “droga da Barbie”, de nome científico chamado Melanotan II.

A substância é não regulamentada, não autorizada em várias países e tem sido usada ilegalmente para fins estéticos, como o bronzeamento.

Após o consumo, ele teve que passar por uma cirurgia para reverter o quadro de ereção.

O paciente manejou uma dose de Melanotan II no abdômen e foi diagnosticado com um quadro de priapismo isquêmico de mais de 4 horas que foi parar no site científico National Library of Medicine.

De acordo com informações publicadas no artigo, a ereção foi considerada “rígida 10/10” e teve que ser interrompida com procedimento cirúrgico após várias tentativas de tratamentos não terem surtido efeito.

A médica Sobia Kauser, em entrevista ao portal britânico Metro, conta sobre os perigos do uso da famosa “droga da Barbie”, que pode até causar câncer de pele.

Segundo a especialista, “pode causar efeitos colaterais, como perda de apetite, disfunção sexual, fadiga, problemas gastrointestinais e um risco potencial aumentado de desenvolver câncer de pele, como melanoma, após uso prolongado. Mais estudos são necessários para estabelecer danos a longo prazo e efeitos colaterais”.