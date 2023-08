Confeiteira que fez 400 brigadeiros tem pedido cancelado e a motivação da cliente divide opiniões

Uma confeiteira viralizou divulgando o relato de como foi receber uma encomenda de 400 brigadeiros e ter o pedido cancelado em cima da hora após a cliente assistir uma live da profissional.

Luci Mary Sant’Anna é uma outra profissional dos doces que encontrou a história circulando nos Reels do Instagram e quis reagir ao vídeo da primeira trabalhadora não identificada.

Na publicação, é possível ver, à esquerda, a dona da história sentada, com as embalagens específicas dos docinhos sendo abertas. Para isso, ela utiliza a boca, soprando para agilizar o processo.

Com os cabelos soltos, a confeiteira começa explicando: “A cliente pediu pra mim 400 brigadeiros e como sou só eu para fazer os brigadeiros, montar e embalar, eu abro as forminhas assoprando”.

“Aí eu estava fazendo uma live, conversando ali com os meus seguidores, assoprando as forminhas, falando que a cliente iria buscar naquele mesmo dia. Aí a cliente foi e me ligou, interrompendo a live na hora, e falou que não queria, porque tinha ficado com nojo”, pontuou a mulher.

Segundo a primeira confeiteira, a cliente ficou horrorizada com a forma dela trabalhar, já que estaria colocando a boca e a saliva em todas as embalagens. “Ela cancelou, não quis nem papo. Tive que devolver o dinheiro para ela, devolvi 50%”, completou.

Agora, sem saber se está errada ou não, ela deixou a história percorrendo pela internet. Luci Mary, que já acumula quase 100 mil seguidores, não disse uma palavra durante a reação ao relato, mas, com algumas expressões faciais, deixou nítido o horror sentido pela situação.

Para os internautas, o assunto ficou dividido. Enquanto vários pontuaram total despreparo da parte da mulher, falta de higiene e de noção, outros conseguiram ser mais empáticos e acolhedores.

“Muito provavelmente o brigadeiro deve ser uma delícia, mas é nítido que a senhora não possui um conhecimento de como fazer o serviço de forma mais profissional. O que ela precisa não são de críticas e julgadores, ela precisa de apoio e orientação de onde se profissionalizar e entregar um serviço de excelência do início ao fim do do processo. Tipo fazer um curso de empreendedor, por exemplo”, disse um usuário do Instagram.

Confira!