Família pede ajuda para encontrar servidor público de Anápolis desaparecido desde sábado (19)

O desaparecimento do servidor público da Prefeitura de Anápolis, Ademar Silvar, tem preocupado a família e mobilizado moradores do município. Visto pela última vez nesta sábado (19), o homem deixou uma carta de despedida antes de sumir.

Ademar completa 56 anos nesta segunda-feira (21), porém, não há informações sobre onde está. A última vez que ele foi visto foi por volta das 11h de sábado, quando entregou um almoço para a esposa.

Na ocasião, ela relata que ele não apresentou comportamentos fora do comum. Além disso, Ademar conversou com a filha, de 25 anos, por telefone, que também não percebeu diferença no pai.

Em seguida, ele saiu de casa com um casaco escuro e uma mochila, onde guardou duas mudas de roupas. Ao Portal 6, o irmão do desaparecido, Josimar Silva, relatou que Ademar deixou uma carta de despedida. No texto, digitado e sem assinatura, o homem agradeceu à família e pede desculpas por não ser uma pessoa melhor.

O irmão também ressaltou que Ademar não costuma compartilhar os problemas e sentimentos, apesar de ser sociável e amado entre os familiares e amigos. Até a publicação desta reportagem, a família não recebeu atualizações sobre o paradeiro do homem.

Para contribuir com a investigação em andamento, o irmão coleta informações por meio do telefone (62) 9 8570-2202. “Sem mobilização, não é possível encontrar uma pessoa”, destacou.