A entrada do Sol em virgem e o início do Mercúrio Retrógrado (ambos no dia 23 de agosto) poderão trazer más notícias para alguns signos que estão sendo apunhalados por alguém de extrema confiança e ainda não se deram conta.

Além de entregar algumas verdades difíceis de engolir, os eventos astrológicos também poderão interferir em diversas áreas para essas pessoas, trazendo confusão mental e brigas.

No próximo dia 27 de agosto o planeta Urano também terá início em sua retrogradação na casa de touro, podendo aumentar a rebeldia, agressividade, rompimentos abruptos, crises de identidade, e instabilidades em geral para alguns signos.

Confira abaixo quais serão os mais afetados e que devem respirar fundo quando souberem a verdade sobre as pessoas falsas que os rodeiam. Veja só!

3 signos que estão sendo apunhalados por alguém de extrema confiança e não perceberam:

1. Touro

Os taurinos podem ser altamente afetados neste momento. Primeiramente, Vênus segue retrógrado e é o planeta regente de touro.

Urano estará iniciando sua retrogradação na casa de touro também e todos esses fatores, aliado ao processo de Mercúrio podem causar um turbilhão de sensações nesses nativos.

As verdades sobre alguém muito próximo aparecerão e, quando as máscaras caírem, é preciso ter muito cuidado com a forma de agir. É preciso respirar fundo.

É tempo de fechar ciclos e arrancar de suas vidas todo mundo que não agrega em nada. Serão dias difíceis e pesados, mas valerá a pena toda essa limpeza. Confiem na intuição.

2. Gêmeos

Para os geminianos não será tão pesado, mas ainda sim sentirão o baque. Afinal, o planeta Mercúrio é regente do signo de gêmeos. Confusões mentais não faltarão nesses próximos dias.

Quando as máscaras de alguém muito próximo cair, a raiva pode tomar conta totalmente, de início. É fundamental analisar bem em quem esteve depositando sua confiança.

A inveja pode estar te cercando muito forte. Não gaste tantas palavras nas discussões. Apenas deixe que saia da sua vida, sem mais delongas.

3. Virgem

Por fim, os virginianos também sentirão muito forte as ações dos astros, tanto de Vênus retrógrado, quanto de Mercúrio, já que o Sol entra nessa casa no dia 23.

Os nativos trazem consigo uma dificuldade nata em confiar. Logo, receber uma decepção tão forte assim pode ser um choque e tanto. Mas não se desestruturem.

Tudo tem um porquê e ensinamentos por trás. Apenas deixem que partam e não se fechem com todos os sentimentos. Isso pode ser sufocante. Diga o necessário e foque nos seus projetos pessoais.

