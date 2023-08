Se você acredita em astrologia, signos e crenças esotéricas, já deve ter ouvido falar sobre o Mercúrio Retrógrado e as ações intensas que a transição pode acarretar nas casas do zodíaco, certo?

Atrasos, confusões mentais, retornos de pessoas do passado, indecisão, problemas de sociabilidade e outras situações são algumas das principais ações da retrogradação do planeta da comunicação e da inteligência.

E, para não ser prejudicado com nenhum desses problemas, é bom ficar atento ao passo a passo do que fazer para evitar as ações do movimento astrológico, que começará no próximo dia 23 de agosto, na casa de Virgem.

Confira abaixo e fique por dentro!

Mercúrio Retrógrado está chegando e este é o guia para você se preparar e não sofrer:

1. Faça backups

É bom ter um arquivo com todos os backups do que for importante, pois nesse período há grandes chances de quedas em sistemas, falha na comunicação e isso trará problemas grandes, principalmente no trabalho.

2. Assine contratos antes

É importante assinar contratos e aceitar propostas antes do início da retrogradação para não haver corrompimento, confusões mentais e problemas maiores.

3. Tome todas as decisões necessárias

Se você precisa decidir algo muito sério, seja sobre seu presente ou seu futuro, é necessário resolver tudo antes. A retrogradação deste planeta pode interferir até mesmo no raciocínio para tomar decisões.

4. Resolva as pendências

Pelo mesmo motivo anterior, é bom não deixar nenhuma pendência, nem em relacionamentos, nem com estudos e muito menos com o seu profissional.

5. Planeje bem as viagens

Não confie na sorte; ao planejar sua viagem durante a retrogradação, certifique-se de realizar um planejamento detalhado, incluindo uma margem de tempo adicional para lidar com possíveis contratempos ou atrasos ao longo do trajeto.

6. Não faça mudanças de endereço durante o período

Mudanças já são difíceis em tempos comuns, imagine só durante o Mercúrio Retrógrado… Isso pode dar muito errado. Problemas com encanações e iluminações no novo endereço poderão ser bem comuns.

7. Evite conversas conflituosas

Adiante as discussões para antes do dia 23 de agosto, pois durante esse período de retrogradação pode ser bem complicado. Isso porque a comunicação estará falha e, dificilmente, vocês conseguirão entrar em consenso.

É possível que extravasem e acabem terminando o vínculo antes do previsto, por excesso de confusão mental.

