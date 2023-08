Já se perguntou se você é um bom partido e está no caminho certo para encontrar alguém?

Esse tipo de dúvida pode assolar a mente de muitas pessoas, mas a real é que existem alguns fatores determinantes para isso!

6 provas de que você está no caminho certo para encontrar alguém especial e ser feliz:

1. Sonha em ter uma família

Começando nossa lista, isso aqui é bem relativo, porque família não significa necessariamente ter filhos.

Família pode ser formada apenas pelo casal ou casal com um pet ou com crianças. Sonhar em ter uma família é necessário para encontrar alguém especial.

2. Quer ter alguém para crescer juntos

Com certeza se você quer muito ter alguém para crescer junto, automaticamente, você já se torna um bom partido para ser feliz no amor.

Isso porque, esse aqui é um dos pontos principais de um casamento duradouro e frutífero.

3. Cuida da aparência e higiene

Você não precisa se casar com um deus ou uma deusa grega, mas uma pessoa que se preocupa em manter o cabelo cortado, o perfume e os exames médicos em dia, é sim um bom partido!

Sendo assim, busque sempre cuidar da sua aparência para entrar no caminho certo do amor.

4. Sabe conversar

Acredite, mas esse é um ponto muito válido! Se você é bom de papo e sabe conversar, você, automaticamente, se torna um bom partido!

Afinal, é muito ruim você se envolver sério com alguém que não consegue manter um bom diálogo e comunicação.

5. É generoso

Um bom relacionamento exige uma partilha, generosidade e doação!

Logo, para ter um bom casamento, você precisa ter um amor que divida o que tem com você, desde as coisas pequenas, até as grandiosas.

6. Cansou da vida de solteiro

Por último e não menos importante, se você cansou das noitadas e das bebedeiras com os amigos, pode significar que está na sua hora do amor bater em sua porta. Isso porque, vivemos de fases e fases, que uma hora ou hora chega ao fim para iniciar uma nova.

