Anapolina que perdeu a primeira filha viraliza ao mostrar a concretização do sonho de ser mãe

Ser mãe de primeira viagem. Virou até um clichê comentar que é uma tarefa extremamente desafiadora, que envolve diversas noites sem dormir, preocupações constantes e o medo de estar fazendo algo errado. E, apesar disso, continua sendo o maior objetivo na vida de diversas mulheres. Para a anapolina Marcelly Alves, não foi diferente.

Atualmente com 34 anos, ela garante estar vivendo o sonho com o marido e o filho Caetano, que está prestes a completar seis meses. Porém, a trajetória prévia da mãe foi repleta de desafios e obstáculos comoventes.

Em outubro de 2021, a publicitária descobriu que estava grávida da pequena Clarice, momento de extrema felicidade para ela e o marido – que ansiavam por esse momento. Entretanto, uma semana depois, uma notícia abalou as estruturas da família: ela havia perdido a neném.

“Foi um momento extremamente difícil, não consigo nem colocar em palavras”, revelou em entrevista ao Portal 6.

Porém, ela conta que ainda sonhava em ser mãe e, assim que foi liberada pela equipe médica, tentou novamente. Foi em uma viagem para Barcelona, em julho de 2022, que descobriu estar grávida.

Apesar da ansiedade em contar sobre a gestação para a família, ele reuniu coragem e preparou uma revelação especial, contando com o apoio dos sobrinhos, em um registro que viralizou nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelly Silveira (@marce.lly)

E foi no dia 1º de março de 2023 que o pequeno Caetano veio ao mundo, tornando a vida de Marcelly – nas palavras dela – “muito mais colorida e divertida”.

“Ele veio para transformar a minha vida. Eu nunca imaginava que ia conseguir superar tantas dificuldades, aprender tantas coisas, mas acho que ser mãe é isso, acreditar que tudo vai passar e valer a pena”, afirmou.

A mãe de primeira viagem ainda conta que, apesar do primogênito ter nascido com plagiocefalia – um tipo de assimetria que acontece no crânio de bebês -, está realizando o tratamento adequado, através do uso de um capacete especial, e a expectativa é de que tal condição não impacte no futuro do filho.

E assim, dia após dia, vai vivendo o que sempre sonhou. Perdendo noites de sono, com preocupações constantes e o medo de estar fazendo algo errado. Tudo da forma mais desafiadora e natural possível, como deve ser.