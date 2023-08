Definidos os bairros de Anápolis que irão abrigar a primeira etapa do Meu Lote, Minha História; veja a lista

Na noite desta segunda-feira (21), foram sorteados os blocos com os respectivos bairros que irão hospedar os primeiros anapolinos contemplados pelo programa Meu Lote, Minha História.

O evento aconteceu no Teatro Municipal de Anápolis e foi responsável por definir os setores que abrigarão as 150 pessoas escolhidas no estágio inicial.

A relação, divulgada pelo prefeito Roberto Naves (PP), contém 158 lotes disponibilizados nesta primeira etapa, em diferentes regiões do município.

– Itamaraty II etapa (14 lotes)

– Jardim Progresso (6 lotes)

– Las Palmas (16 lotes)

– Vila Nova Jaiara (1 lote)

– Residencial Verona (37 lotes)

– Monte Sinai (84 lotes)

Após essa definição, os contemplados terão que passar pela última etapa do processo, que é a visita técnica.

Depois de realizada a inspeção e aprovação documental por parte de um profissional da Secretaria de Integração Social, será escolhido o número dos lotes para cada morador que, até o momento, só tem conhecimento do bairro que irá morar.

Sobre o programa

O objetivo do projeto é distribuir lotes para a população que vive em situação de vulnerabilidade social na cidade.

Avanços de novos sorteios e etapas devem ser divulgados em breve pela Prefeitura de Anápolis.