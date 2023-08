Em decisão unânime, STF vota por derrubar leis que possibilitavam furo de gastos com funcionalismo em Goiás

Por unanimidade, todos os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram pela derrubada das leis que possibilitavam o furo do teto de gastos constitucionais com o funcionalismo em Goiás. A decisão aconteceu durante um julgamento no plenário virtual, na segunda-feira (21).

Os votos acompanharam o parecer de André Mendonça que trata sobre leis enviadas pelo Executivo e tribunais goianos que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa em 2023.

Na prática, anteriormente com a validação, tribunais de Justiça (TJ), de Contas do Estado (TCE-GO) e de Contas dos Municípios (TCM-GO) transformavam valores excedentes ao teto em verbas indenizatórias.

No entanto, uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) movida pela Procuradoria-Geral da República e concedida pelo ministro André Mendonça suspendeu os pagamentos acima do teto no estado.

Após a ação, a Advocacia-Geral da União (AGU) também manifestou ser favorável à medida cautelar e a decisão foi colocada para plenário.

Durante o julgamento, André reforçou que, para que seja tipificado como um gasto indenizatório, não basta que a norma apenas a considere, uma vez que a Constituição Federal estipula teto que pode prevalecer em qualquer entidade política e administrativa no Brasil.