Brasileiros podem se inscrever em curso de inglês ofertado de graça pelos EUA

O governo dos Estados Unidos abriu inscrições para cursos de níveis básico e avançado em inglês gratuitos em uma plataforma 100% online para quem deseja aprender o idioma.

Para se cadastrar, basta acessar a plataforma digital USA Learns, clicar em ‘Get Started‘ no menu superior e preencher os dados que aparecem no campo ‘Register‘.

Em seguida, você recebe um e-mail eletrônico de confirmação informando que sua matrícula foi realizada com sucesso.

A plataforma possui mais de 7 milhões de alunos, além de biblioteca com milhares de videoaulas e outras atividades.

O intuito é garantir que os alunos recebam uma educação mais abrangente sobre a idioma.

Além das aulas de inglês para os níveis básico e intermediário, há também cursos voltados para a área da enfermagem, tecnologia e outros campos do conhecimento.

A USA Learns foi criada oficialmente pelo Governo dos EUA com o objetivo de capacitar falantes da língua inglesa em todo o mundo.

Ela se baseia em três níveis de cursos oferecidos para a população: Iniciante, intermediário e compreensão auditiva.