Golpe aplicado por motorista de aplicativo em passageira fez ele ser preso em flagrante

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi preso nesta terça-feira (22), em Aparecida de Goiânia, sob a suspeita de ter tentado aplicar um golpe em uma passageira.

Conforme apurado pelo Portal 6, a mulher, de 45 anos, estaria voltando do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), para casa e acionou o condutor por meio do app.

Ao chegar na porta da residência, a vítima pediu para que o jovem ajudasse ela a realizar o pagamento via PIX, já que ela teria dificuldades para fazer a transferência via aplicativo do banco.

Se aproveitando da situação, o motorista teria feito um depósito de R$ 2 mil na conta dele, valor claramente muito acima de uma viagem normal por apps de mobilidade.

A passageira percebeu esse preço “superfaturado” e imediatamente foi para uma delegacia de polícia no município, para fazer a denúncia.

Sendo assim, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada até o endereço do suspeito e efetuou a prisão em flagrante.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações a respeito do caso.