Mulher que pediu divórcio um dia após se casar expõe o verdadeiro motivo

Uma noiva que decidiu pedir a separação de seu marido após uma atitude inusitada no casamento fez um desabafo no Reddit que viralizou na internet.

Ela conta que se sentiu humilhada após ele fazer a única coisa que ela pediu para que não fizesse durante celebração do matrimônio do casal.

A mulher conta que havia uma regra que não poderia ser quebrada no dia da cerimônia que era a de não esfregar o rosto dela no bolo e sim de cortá-lo.

Sem respeitar o combinado, o noivo esfregou a cara dela, a agarrou pela cabeça e empurrou a cara com vestido e tudo em cima do bolo de casamento.

Nas postagem no Reddit, ela conta que se casou “pouco antes do Natal e espero me divorciar ou anular até o final de janeiro. Nunca me importei em me casar, mas não me opus a isso.”

E continuou “Minha única regra rígida era que ele não iria esfregar bolo na minha cara na recepção. Sendo um homem razoável que me conhece bem, ele não o fez. Em vez disso, ele me agarrou pela nuca e empurrou minha cabeça para baixo nisso. Foi planejado desde que o bolo foi destruído, e ele tinha um monte de cupcakes como reserva.”

Indignada, ela conta que saiu no dia seguinte e disse a ele que o casamento estava acabado.

E completou que “durante as férias todos se reuniram para me dizer que eu deveria dar a ele uma segunda chance. Eles dizem que estou exagerando por causa dos meus problemas, porque sou muito claustrofóbica depois de um acidente de carro anos atrás, e entrei em pânico ao ser enfiada em um bolo e mantido lá.”

Algumas pessoas próximas apoiaram e disseram a ela “que eu o amo – embora agora eu não sinta isso – e que ele me ama, e isso significa não desistir no primeiro obstáculo. Eu não quero, mas todo mundo está tão unidos e confiantes em sua certeza de que estou cometendo um erro terrível que me pergunto se eles estão certos.”

No fórum, os seguidores ficaram divididos. Alguns decidiram apoiar a atitude da noiva. Enquanto que outros pediram para que ela concedesse uma segunda chance ao marido.