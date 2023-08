Para Márcio Corrêa, técnicos do Ministério da Saúde disseram que Anápolis não cadastrou dados corretamente

Em visita ao Ministério da Saúde, o deputado federal Márcio Corrêa (MDB) descobriu que a Prefeitura de Anápolis não cadastrou corretamente os dados dos profissionais do município para receber os recursos complementares do piso da enfermagem.

“Eles me informaram que infelizmente o município não cadastrou dentro do link do Ministério da Saúde, mas o link será aberto novamente nos próximos dias, para que os 117 municípios possam cadastrar os dados”, anunciou Márcio Corrêa.

No entanto, na mesma reunião, foi informado ao parlamentar que o Ministério da Saúde vai dar uma nova nova oportunidade para o município, garantindo o pagamento do piso.

A Semusa chegou a divulgar um vídeo mostrando envio dos dados a menos de 05 minutos do prazo final, mas aparentemente enviou para o site errado.

A expectativa é que os recursos cheguem para Anápolis até dezembro.

Até lá, paira a dúvida, ainda não respondida pela Semusa, se a Prefeitura de Anápolis vai bancar com recursos próprios o pagamento integral do piso aos profissionais.

Aparecida de Goiânia também ficou de fora da lista da Saúde, mas informa que erro já foi corrigido

Não foi apenas Anápolis que ficou de fora da lista de municípios que vão receber o repasse do Governo Federal referente ao piso da enfermagem.

À Rápidas do Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia informou que os dados foram enviados ao Ministério da Saúde, mas que houve erro na alimentação do sistema, mas que já foi corrigida.

Desta forma, Aparecida deve estar na nova portaria que será divulgada pelo Ministério da Saúde, mas que ainda não tem data para ser publicada.

Projeto de lei em Goiânia quer distribuição gratuita de urinol para mulheres da capital

Está em tramitação na Câmara de Goiânia um projeto de lei proposto pela vereadora Léia Klebia (Podemos) que propõe a criação de um programa para distribuição gratuita de urinol feminino descartável em eventos públicos, feiras livres, parques e praças de Goiânia.

Na justificativa, a parlamentar alega que o objetivo é diminuir a potencial “transmissão de patógenos”. Assim como em outras matérias que circulam pela Casa, Léia Klebia não aponta quanto a medida custará aos cofres públicos.

Caso seja aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) será criada uma lei própria para a regulação do programa.

Pequi goiano pode virar patrimônio cultural, ambiental e ecológico nacional

O deputado Glaustin da Fokus (PSC) emitiu parecer favorável à aprovação do projeto que torna o pequi goiano patrimônio cultural, ambiental e ecológico nacional.

Glaustin era o relator do projeto apresentado pelo deputado José Nelto (PP) na Câmara dos Deputados. O projeto agora segue para sanção.

Goiânia será palco de evento advocatício com a temática de “Planejamento Sucessório”

O escritório Marcos Martins Advogados organiza, nesta quarta-feira (23), um evento para convidados com a temática “Planejamento Sucessório”.

Dentre os chamados para o evento estão participantes dos setores empresarial e da agroindústria municipal e estadual.

Nota 10

Para a organização do Música no Campus, da Universidade Federal de Goiás. O Centro de Eventos da instituição foi palco do show do sambista Diogo Nogueira, que ocorreu sem nenhuma intercorrência e fez a alegria dos milhares de presentes no local, que puderam curtir diversos hits do cantor.

Nota Zero

Para o aplicativo SimAps, que deveria informar aos usuários do transporte coletivo os horários dos ônibus de Anápolis, mas que está fora do ar desde janeiro de 2023.