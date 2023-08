Quase 80 mil famílias de Goiânia e Anápolis têm direito de pagar conta de luz mais barata; saiba como

Muitos goianienses e anapolinos estão perdendo a oportunidade de pagar a conta de luz – um item essencial na casa de qualquer família – bem mais barato. Isso porque muitas famílias não sabem que tem o direito de quitar o débito com até 65% de desconto.

Em levantamento realizado pela Equatorial e enviado ao Portal 6, a companhia responsável pela distribuição de energia afirmou que 14.043 famílias em Anápolis se enquadram nos critérios necessários e poderiam efetuar o cadastro para receber o benefício da Tarifa Social.

Já em Goiânia, este número sobe para 64.494 núcleos familiares, que também cumprem os requisitos, mas não buscaram o desconto.

Para o gerente comercial da Equatorial Goiás, Jean Gama, esse grande número de clientes aptos a se cadastrarem, mas que não o fazem, se deve ao fato deles não saberem ao certo quais as condições exigidas.

Para efetuar o registro ou manter o benefício é necessário ter o cadastro atualizado no CadÚnico e na distribuidora de energia, além de possuir renda familiar mensal, por pessoa, menor ou igual a meio salário mínimo.

Também estão aptos idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC); famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenham membro portador de doença ou deficiência; ou famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico, com renda mensal, por pessoa da família, menor ou igual a meio salário mínimo.

Como se inscrever

Caso se enquadre em algum dos requisitos, mas não esteja sendo beneficiado com o desconto, o cliente interessado pode acessar um dos canais de atendimento da companhia e apresentar os seguintes dados: número da unidade consumidora, CPF, RG ou outro documento com foto, e número do NIS ou BPC.

Não é necessário ser o titular da unidade consumidora para solicitar o benefício.