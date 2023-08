Inesperada, chuva foi capaz de destruir parte de teto em shopping de Goiânia

Na tarde desta quinta-feira (24), uma chuva inesperada destruiu parte do teto no Portal Shopping, localizado próximo ao Terminal Rodoviário Padre Pelágio, em Goiânia.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a água caindo por um trecho aberto do estabelecimento, acompanhada por rajadas fortes de vento.

Um quiosque, que ficava logo abaixo do ponto onde o teto caiu, teve de ser coberto com uma lona, para que as mercadorias não estragassem.

Os clientes que por lá passavam também se assustaram com a força da água que caía. A autora das imagens – que aparece apenas em áudio – chega a prender a respiração em alguns momentos, surpresa.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de comunicação do Portal Shopping afirmou que ocorreu o desprendimento das lonas das claraboias, em razão da forte ventania.

Assim, houve vazão de chuva, que causou poças d’água em alguns corredores do estabelecimento. No entanto, os espaços foram prontamente isolados, para que fossem realizados serviços de limpeza e manutenção.

“A direção do shopping reforça ainda que todos os cuidados foram tomados, sem nenhum tipo de ocorrência com clientes e que o centro comercial opera normalmente”, concluiu o informe.