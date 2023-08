UniEVANGÉLICA recebe comissão de Pós-Graduação da Unicamp

Uma equipe com três professores da Unicamp esteve na Universidade Evangélica de Goiás para avaliar uma possível parceria entre a UniEVANGÉLICA e o Programa de Pós-graduação em Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

“A ideia não é somente fortalecer pesquisas, mas fortalecer tanto o Programa de Farmaco da Unicamp, quanto o Programa de Mestrado e Doutorado aqui da UniEVANGÉLICA. A proposta também prevê ajudar na titulação de docentes aqui da casa (da UniEVANGÉLICA). Então é uma parceria que está em avaliação e futuramente a ideia é interagir com projetos entre as instituições e entre os professores da UniEVANGÉLICA e da Unicamp”, explica a coordenadora da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Profa. Fabíola Taufic Monica.

A equipe da Unicamp conheceu a instituição e se reuniu com o Presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE), Augusto Ventura, com o Reitor da UniEVANGÉLICA, Prof. Carlos Hassel Mendes, com o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, Prof. Sandro Dutra e com professores e pesquisadores da instituição.

“É uma alegria receber a subcomissão de Pós-Graduação em Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. É uma visita muito importante porque essa equipe está aqui na UniEVANGÉLICA discutindo conosco a possibilidade do estabelecimento de parcerias de pesquisa e pós-graduação. E o que é mais importante, pesquisa e pós-graduação envolvendo especialmente o nosso Curso de Mestrado Profissional. Então, nós temos aí grandes novidades em um futuro bem próximo de pesquisa médica junto com a Faculdade de Medicina da Unicamp”, explica o Coordenador do Programa de Pós-Graduação e Ciências Farmacêuticas, Farmacologia e Terapêutica da UniEVANGÉLICA, Prof. Rodrigo Martins.

O Pró-Reitor Prof. Sandro Dutra, considera que esse tem sido mais um passo no fortalecimento das políticas institucionais para a Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Evangélica de Goiás.

“A Reitoria e a Mantenedora tem investido de forma significativa no avanço da pesquisa e pós-graduação em nossa universidade. E essas parcerias refletem o compromisso institucional bem como a qualidade dos nossos pesquisadores e das pesquisas qualificadas que têm sido desenvolvidas na UniEVANGELICA”. Para o Pró-Reitor, as métricas avaliativas da universidade exigem pesquisa qualificada, com grupos e redes de colaboração fortalecidos.

Para o Reitor da UniEVANGÉLICA, Prof. Carlos Hassel Mendes, a possibilidade de parceria entre a instituição e a Unicamp é um ganho para as equipes docente e discente da UniEVANGÉLICA.

“Estamos ainda conversando sobre essa parceria, mas com certeza será uma excelente oportunidade para equipe docente do Curso de Medicina e, consequentemente, para os alunos.”