Horário de verão pode voltar em Goiás ainda neste ano; entenda

Goiás pode ser um dos estados brasileiros afetados pelo retorno do horário, caso isso se confirme. Isso porque, atualmente, o Governo Federal discute a possibilidade de voltar a adotar a medida, ainda neste ano.

“Com o relevante crescimento da micro e minigeração distribuída, percebeu-se um retorno do período de ponta para a noite, que tenderia a se reduzir com a adoção da política”, afirmou o Ministério de Minas e Energia (MME), em comunicado à imprensa.

Entretanto, segundo a pasta, ainda seria necessário analisar outros efeitos, como as condições de produção energética do Sistema Interligado Nacional (SIN) e o aumento de consumo de energia em outros horários do dia.

Até 2019, quando foi extinto pela gestão do, até então, presidente Jair Bolsonaro (PL), o horário de verão era aplicado entre os meses de outubro e fevereiro.

Assim, os relógios eram adiantados em uma hora, pelo horário de Brasília. Isso possibilitava um melhor aproveitamento de luz natural durante a época mais quente do ano e uma redução no consumo de energia elétrica no horário de pico.

No entanto, como a população passou a utilizar mais energia durante o período da tarde, a medida deixou de ter o efeito esperado.