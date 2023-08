Milionária ganhadora da loteria impressiona revelando que a melhor coisa que comprou custou R$ 2 mil

O casal britânico Frances e Patrick Connolly tiveram as vidas transformadas para sempre depois da chegada de um prêmio inesperado vindo da loteria.

O esposo tinha desejos tão simples que até quando foi comemorar a notícia da conquista decidiu tomar um chá ao invés de abrir um espumante para celebrar a nova vida milionária.

Quem ganhou a bolada de R$ 10 milhões foi a mulher, só que o que chamou a atenção das pessoas foi a atitude inusitada dela, que optou por uma compra simples – que a fez mais feliz que tudo.

Em entrevista ao TheSun, a apostadora contou que não conseguiu passar nem um dia – desde que ganhou na loteria – sem sorrir.

Mesmo com milhões no bolso, tendo comprado uma mansão de luxo, ela contou que o que realmente sonhava não eram as riquezas e ostentações e sim em ter um simples bangalô confortável e um Jaguar X-Type de segunda mão por R$ 2 mil.

O veículo era um desejo antigo da mulher. Impressionados com a compra de origem simples, muita gente ficou surpresa com o item de sonho da milionária.

Ela conta que “disse a todos que ia comprar um bangalô, mas não conseguimos encontrar.”

“Queríamos apenas uma casa para vivermos tranquilamente, com espaço apenas para os netos e alguns amigos ficarem. Tinha que parecer um lar acolhedor.”, acrescentou Frances.

Além de levar uma vida sem muitos luxos, o casal tirou uma parte da grana para ajudar mais da metade da família, amigos e também instituições de caridade.

Frances contou que “o que me deixa ainda mais feliz é que cada pessoa a quem demos dinheiro repassou parte dele para outras pessoas.”

“Começamos com 50 familiares e amigos imediatos e, quando começamos a distribuir dinheiro, há familiares que você nem sempre vê, mas quer ajudar, e todos os vizinhos também receberam um pouco com quem compartilhamos.”, disse o casal.