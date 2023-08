Levar ou não levar a compra de supermercado do passageiro? Eis a questão que sempre permeia a rotina de atividades dos motoristas de transporte por aplicativo.

Fundada em 2009, a Uber tinha como objetivo principal o transporte de passageiros.

Com o tempo, as ramificações do serviço foram surgindo e a plataforma sofreu uma expansão do leque de atendimento.

Atualmente, muitas pessoas utilizam o aplicativo depois de fazer compras no supermercado, por exemplo, ou em outros estabelecimentos.

Devido a esse fato rotineiro, vários usuários passaram a solicitar que os motoristas fossem obrigados a carregar suas sacolas de compras.

Mas afinal, motoristas de aplicativo devem ou não levar compras de supermercado no carro? Veja a resposta

A resposta definitiva para a pergunta está no código de comportamentos e ações da comunidade Uber, nas diretrizes de conduta da multinacional.

Como plataforma de transporte de passageiros, a empresa não exige que seus motoristas levem as compras dos passageiros.

Os condutores têm como principal função fornecer transporte seguro e eficiente para as pessoas que utilizam o serviço.

A menos que haja uma atualização nas políticas, a prioridade continua sendo o transporte dos passageiros em si.

A indicação da plataforma é para que os passageiros utilizem a modalidade “Uber Bag”, que é voltada exclusivamente para transporte de passageiros com bagagens, compras ou qualquer tipo de carga que exija o uso de um porta-malas em um veículo com mais espaço.

O “Uber Bag” por enquanto só está disponível para Brasília e São Paulo. No caso da 99POP, a categoria a se utilizar é o “99 Comfort”.

Nos lugares em que não estão disponíveis estas opções, fica a critério dos motoristas aceitar ou não levar as compras de supermercado no carro.