Todo mundo tem papel aluminio em casa, não é mesmo?

Bom, a questão é que a grande maioria das pessoas acreditam que esse papel só pode ser usado para uma única função: preparar alimentos.

E se você faz parte desse time, hoje te mandaremos a real!

6 coisas que dá para fazer com papel alumínio e muita gente nem imagina:

1. Amolar o alicate de unhas

Começando nossa lista, o alicate acaba sendo muito importante para o trabalho das manicures e pedicures. Só que, com o tempo, ele começa a desgastar sua afiação de fábrica, perdendo o corte.

Para te ajudar a economizar gastando com afiação em loja especializada, a dica é fazer bolinhas de papel alumínio e picotá-las com o alicate. Essa simples ação vai amolar o seu item cortando. Vale lembrar que a dica serve também para tesouras.

2. Ajudar na encanação

Se você estiver com problemas na educação do seu banheiro, como entupimentos, tente deixar pequenas bolinhas do papel na caixa da privada.

Essa ação faz o alumínio diluir parcialmente na água e ajudar com o funcionamento da encanação.

3. Proteger as janelas

Outra coisa que seu papel alumínio pode fazer é proteger sua janela. Para isso, cole algumas folhas pelo vidro da sua janela.

Basicamente, isso preserva a temperatura da sua casa, deixando o ambiente fresco ou aquecido.

Além disso, proporciona maior privacidade aos moradores dentro de suas casas. Especialmente quando não há cortinas ou persianas.

4. Tirar manchas das paredes

Caso você precise tirar manchas da sua parede que parece impossível, basta associar seu papel alumínio ao ferro de passar.

Para isso, coloque a folha de alumínio contra a parede e pressione o ferro de passar roupa quente sobre ele, isso vai limpar o local!

5. Diminuir o frizz do cabelo

Pode parecer muito estranho, porém alguns estudos já comprovaram que pegar um pequeno papel de alumínio, enrolar (como uma bolinha) e passar próximo ao couro cabeludo, é possível diminuir os arrepios que tanto incomodam quem tem cabelo grande.

Isso quer dizer que sua folha de alumínio pode ser um excelente estabilizador de fios mais rebeldes e instáveis.

6. Repelir insetos nas plantas

Por fim, acredite se quiser, mas o papel alumínio pode te fazer economizar com pesticidas no jardim.

Existe uma forma de usar ou reutilizar a folha de alumínio para essa mesma função de forma muito eficiente! Para fazer isso, basta cobrir todo vaso com o papel cortado. Desta forma, a luz reflete no papel para iluminá-lo e os pequenos animais se afastam da planta.

