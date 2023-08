Identificado jovem vítima de acidente fatal em Campo Limpo de Goiás

Antônio Carlos Dias Martins foi a vítima fatal do acidente de motocicleta ocorrido neste sábado (26) em Campo Limpo de Goiás.

A vítima tinha 21 anos e teve o óbito confirmado pelo Corpo de Bombeiros, acionado junto com a Polícia Militar (PM).

O caso ocorreu no final da tarde próximo à Avenida Baltazar Cardoso, de acordo com as corporações que atenderam a ocorrência.

No local, Antônio Carlos já estava sem sinais vitais e a motocicleta pendurada de ponta cabeça em uma cerca de arame.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Já o veículo e os documentos da vítima foram entregues a um primo, que acompanhou os trabalhos das autoridades.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e irá investigar os pormenores do acidente, buscando registros da via e realizando exames periciais.