Luxo e abundância: veja como são as mansões dos famosos em Goiás

De sala de cinema a arquitetura inspirada na Casa Branca, localizada nos Estados Unidos (EUA), o luxo e a abundância são dois fatores que marcam presença nas mansões dos famosos que vivem em Goiás.

Independente do segmento ou da área das celebridades, as propriedades compartilham de um mesmo gosto pelas extravagâncias e não passam despercebidas quando o assunto é ostentar.

1. Gusttavo Lima

Conhecida por ser uma espécie de “mansão faraônica”, a propriedade de luxo do cantor Gusttavo Lima consegue impressionar no quesito beleza.

O imóvel está localizado na estrada de GO-020, em Goiânia, e possui uma fachada similar a da Casa Branca, em Washington, que é a residência oficial do presidente dos Estados Unidos (EUA).

Para além da estrutura estadunidense, o local também é capaz de surpreender pela presença dos quase 7 metros de pé direito e diversos pilares fixados no local que fazem referência aos gregos.

Já no interior, a residência ainda abriga uma mini sala de visitas composta por quatro sofás, uma mesa e até um enfeite que simboliza a fachada do imóvel.

O local também possui salas, varandas, escritórios, piscina, suítes com closet, academia, sauna, estúdio fotográfico, garagem com espaço para 10 carros, salão, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, home kids e entre outros.

2. Rodolffo

Cercada por uma ampla área verde e com diferentes opções voltadas ao lazer, a mansão do cantor sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel, é mais um dos pontos de luxo que consegue surpreender pelo glamour.

Para se ter uma ideia, o espaço conta com um salão de jogos, uma mesa de sinuca avaliada em R$ 18 mil da marca New York World’s Fair, um cinema ao ar livre e uma sala de cinema dentro de casa.

Dentro do espaço ainda é possível encontrar um campo de futebol, além de um vasto espaço equipado com churrasqueira e forno de pizza, onde a celebridade costuma usar para receber amigos e familiares.

3. Amado Batista

Localizada no famoso Residencial Aldeia do Vale – considerado o reduto dos famosos na capital -, a propriedade do cantor sertanejo Amado Batista também não fica de fora da listagem.

O imóvel é composto por uma área de lazer na parte externa, com piscina, churrasqueira, ampla vegetação e com mesas para receber visitas durante um churrasco ou comemoração.

O interior do espaço é marcado por molduras e quadros que trazem referência a vida do artista, além de um piano colocado na sala principal.

4. Leonardo

Também fixada no Residencial Aldeia do Vale, o sertanejo Leonardo é mais uma das celebridades que moram em Goiânia e possui uma propriedade de tirar o fôlego.

A residência é equipada com piscina, quadra de futevôlei e possui até mesmo uma pequena capela para a realização de orações.

5. Zé Felipe e Virgínia

Embora ainda esteja na fase de construção, a nova casa da influenciadora digital Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe já tem dado o que falar.

A propriedade que está sendo construída em Goiânia contará com uma brinquedoteca, piscina de 100 metros, varanda gourmet, estúdio de música, biblioteca e sala de cinema.

Além disso, para facilitar os trabalhos do casal, um estúdio de gravação também está sendo construído na propriedade.

Além das áreas de lazer, a influenciadora informou que a residência contará com sete suítes, closet, um quarto destinado para os funcionários e um elevador que liga a sala de estar e garagem.

Segundo uma postagem publicada por Virgínia nas redes sociais, a expectativa é que o novo lar do casal seja entregue até o final de dezembro de 2023.